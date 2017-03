Putri Disney Kerap Digambarkan Cantik dan Feminin tapi Mengapa Gaun Mereka Selalu Berwarna Biru?

Emma Watson memerankan Belle dalam film adaptasi Disney, Beauty and the Beast.

Namun, lucunya, jika Anda perhatikan sebagian besar baju yang dikenakan oleh para Putri Disney justru berwarna biru. Mengapa?

Leatrice Eisemen, seorang eksekutif direktur dari Pantone Color Insititute, warna biru merepresentasikan keteguhan dan sifat yang ramah.

Lily James, pemeran film Cinderella (2015) mengakui bahwa ukuran pinggangnya yang sangat kecil disebabkan oleh penggunaan korset ketat dan konsumsi minuman diet. (WWW.ORLANDOWEEKLY.COM)

“Seperti warna langit, Anda selalu tahu langit selalu ada di atas sana mewarnai dunia” jelas Eisemen.

Keteguhan dan konsistensi serupa langit biru mengantarkan kekuatan pada karakter Putri Disney.

Biru pun menjadi warna identik pada gaun Belle dari Beauty and The Beast, Cinderella, Putri Elsa pada film animasi Frozen, Alice dari Alice in Wonderland, dan masih banyak lagi.

Alfred Angelo mendesain koleksi gaun pernikahan yang terinspirasi dari karakter Putri Disney seperti Putri Elsa dalam film animasi Frozen (kiri) dan Putri Ariel dalam kisah The Little Mermaid (kanan). (MIRROR.CO.UK)

Perancang busana untuk kostum film Beauty and the Beast menjelaskan, warna biru mencerminkan kepraktisan dan kerja kerjas. Alhasil, wanita yang mengenakan warna biru terlihat aktif dan kuat. (Rakhma)