Box Office, Film Kong: Skull Island Geser Logan

TRIBUNKALTIM.CO - Kong: Skull Island dengan kera raksasanya memenangi pertarungan melawan Wolverine.

Dibanjiri dengan ulasan yang baik, Kong: Skull Island menduduki puncak Box Office domestik dengan 61 juta dollar AS, yang melampaui ekspektasi debut antara 45-50 juta dollar AS.

King Kong tidak benar-benar meredam kemarahan Wolverine. Pada akhir pekan keduanya, Logan produksi Fox turun 58 persen menjadi 37,8 juta dollar AS, sehingga total di Amerika Serikat 152,6 juta dollar AS.

Film yang diadaptasi dari komik tersebut merupakan penampilan terakhir Hugh Jackman setelah hampir dua dekade bermain sebagai anggota tim X-Men.

Kong: Skull Island memang telah debut di luar ekspektasi, namun film tersebut belum sepenuhnya dirilis secara global.

Dengan biaya produksi 185 juta dollar AS, hal ini berarti film tersebut harus dirilis di luar AS jika Legendary dan Warner Bros, studio di balik film tersebut, ingin mendapat keuntungan.

Dari segi domestik, Kong: Skull Island juga akan menjadi lawan dari Beauty and the Beast milik Disney. Film dongeng live-action tersebut diharapkan akan debut 120 juta dollar AS pada pekan depan.

Film tersebut akan menyedot sebagian besar bioskop, sehingga diperkirakan sulit bagi film-film lain untuk memperoleh perhatian penonton.

Legendary dan Warner Bros. memiliki ambisi besar untuk King Kong. Film tersebut merupakan film kedua tentang monster dari dua studio itu.