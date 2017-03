Ini Wejangan Mabes Polri Bagi Seluruh Humas Polda se-Indonesia

Laporan Wartawan Tribunkaltim.co, Muhammad Fachri Ramadhani

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Ade Yaya Suryana, boleh berbangga atas pencapaian kinerja yang dilakukan jajarannya usai menerima penghargaan kehumasan dari Kapolri.

Namun banyak catatan yang harus ia bawa pulang ke Kalimantan Timur.

Mengutip apa yang disampaikan Kapolri, Ade Yaya mengungkapkan, jenderal bintang empat tersebut meminta agar Humas Polda Daerah dapat membangun kapasitas kehumasan yang bagus.

Hal tersebut harus sejalan dengan memiliki anggota yang mempunyai kemampuan di bidang kehumasan.

Sebab, kebanyakan Divisi Humas ini dianggap sebagai second class citizen, tempat cari pekerjaan lalu lompat lagi.

“Saya ingin orang-orang yang masuk Humas adalah the right man. SDM (sumber daya manusia, Red)-nya tolong adakan rekruitmen khusus temen-temen yang masuk Humas ini dari sarjana atau diploma yang di bidang komunikasi, sarjana IT, ahli komputer dan hobi di situ," kata Ade mengutip kata Kapolri.

Sementara itu, Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Drs. Boy Rafli Amar dalam sambutan pertamanya mengatakan humas tidak hanya dijabat oleh fungsi kehumasan saja.

Ini merupakan tanggung jawab dari setiap jajaran Polda dan Polres. Setiap anggota Polri diharapkan mampu menjadi sebagai agen kehumasan.

“Karena setiap individu Polri mempunyai potensi untuk mengangkat citra kepolisian, begitupun sebaliknya anggota Polri pun bisa menjatuhkan nama baik dari kepolisian,” katanya.

Dijelaskannya, pengguna medsos yang begitu banyak dan telah melebihi 100 juta netizen dan maraknya berita hoax yang beredar membuat Polri membentuk suatu Biro Multimedia yang diharapkan mampu mengelola manajemen media dengan baik.

Fungsi Kehumasan menjadi fungsi utama mengingat media kini sudah menjadi pilar ke empat dari negara Indonesia.

Perbaikan kinerja, perbaikan kultur, dan perbaikan pengelolaan media merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Polri untuk mengikuti perkembangan informasi yang dinamis. (*)