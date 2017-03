Bocor ke Publik, Dokumen Pajak Presiden Trump yang Mengejutkan

Presiden AS, Donald Trump.

TRIBUNKALTIM.CO, WASHINGTON - Tanda tanya warga Amerika Serikat mengenai nilai pajak yang dibayarkan Presiden AS Donald Trump sedikit terjawab.

Berdasarkan dokumen pajak yang bocor di sejumlah media AS, Trump membayar pajak senilai US$ 38 juta dari total penghasilan mencapai US$ 150 juta pada 2005.

Dokumen yang bocor itu terdiri atas dua halaman. Namun, tidak dijelaskan secara detil atas sumber pendapatan yang didapat Trump.

Menanggapi hal ini, Gedung Putih menegaskan bahwa penyebaran informasi pembayaran pajak itu melanggar hukum.

Seperti yang diketahui, Trump melanggar tradisi presiden Amerika sebelumnya yang kerap mempublikasikan pembayaran pajak mereka saat kampanye berlangsung.

Menurutnya, pembayaran pajak merupakan wewenang otoritas pajak dan pengacaranya menyarankan agar dia tidak merilis data pembayaran pajaknya.

Namun, para kritikus menilai, Trump menyembunyikan sesuatu.

Menurut sumber BBC, meski detil dari laporan yang bocor sangat sedikit, namun, hal itu dianggap signifikan karena tak banyak yang diketahui mengenai pembayaran pajak Trump.

Di sisi lain, adanya informasi baru ini dapat meningkatkan tekanan kepada presiden untuk merilis data lebih banyak lagi.