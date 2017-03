VIDEO - Cerdik Banget, Wanita Ini Gunakan Peralatan Kantor Seadanya untuk Masak Beragam Menu Makanan

TRIBUNKALTIM.CO -- Seorang vlogger wanita yang memiliki ide cerdik asal Tiongkok ini baru-baru ini menjadi viral atas aksi tak biasa yang dilakukannya di kantor.

Bagaimana tidak, wanita yang diketahui bernama Ye ini mengunggah video blog atau vlog mengenai cara memasak yang tidak konvensional menggunakan peralatan kantor seadanya.

Bahkan semua aktivitas memasak yang dilakukannya di meja kerjanya di kantor.

Atas aksinya yang tak biasa itu wanita ini dijuluki dengan sebutan "Little Ye in The Office" atau aktivitas si kecil Ye di dalam kantor.

Dalam beberapa video yang diunggahnya ke channel Youtubenya ia menampilkan keterampilan yang cukup mengesankan dalam memasak menggunakan peralatan kantor seadanya.

Bukan cuma membuat mi instan yang bermodalkan air panas dispenser, wanita ini justru memasak menu makanan yang rumit proses pembuatannya.

Mulai dari memasak daging menggunakan setrika, membuat adonan mi ayam menggunakan dispenser air, membuat crepes pancake dari CPU, membuat sate dan masih banyak lagi.

Cara wanita ini memasak semua menu makan siangnya tersebut terkesan unik, kreatif, konyol dan juga sedikit tidak waras.

Lantaran semua video masaknya tersebut dilakukannya di depan meja kerjanya.

Dia mampu mengubah ruang kerjanya menjadi dapur mini yang fungsional.

Mulai dari memotong bahan-bahan, mencampur seluruh bahan makanan, memasak dan memakan hasil masakkannya tersebut tanpa menawarkan masakan tersebut ke rekan kerja di sekitarnya.

Uniknya lagi, ketika melakukan vlog cara memasaknya yang tidak biasa ini rekan kerjanya terkesan cuek dan fokus pada pekerjaan masing-masing.

Sementara Ye justru sibuk dengan segala aktivitas memasaknya yang justru terlihat nyeleneh ini.

Sejauh ini terdapat sembilan vlog memasaknya yang telah diunggah oleh Ye, dan kini ia sudah memiliki belasan ribu pelanggan di channel Youtubenya. (*)