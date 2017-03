Ekspresi Bahagia El Barack Putra Jessica Iskandar Saat Naik Tuk Tuk Bikin Gemes

TRIBUNKALTIM.CO - Jessica Iskandar beserta putranya yakni El Barack Alexander diketahui menghabiskan akhir pekan kali ini dengan berlibur ke luar negeri.

Masih di kawasan ASEAN, Jedar panggilan akrabnya mengajak si buah hati berlibur ke Negeri Gajah Putih, Thailand.

Keseruan selama berada di Bangkok pun dibagikan Jedar melalui postingan di Instagramnya @inijedar.

Ketika menyambangi Bangkok, terasa belum lengkap jika belum menaiki tuk tuk, kendaraan umum roda tiga mirip bajaj.

Pada kesempatan liburannya tersebut, Jedar dan El pun tak mau ketinggalan untuk merasakan sensasi berkeliling jalanan Bangkok menaiki tuk tuk.

Tampak dalam beberapa postingan Jedar, El si buah hati menampilkan ekspresi bahagia ketika tuk tuk mulai melaju di jalan raya.

Bahkan ibu dan anak ini terlihat begitu antusias dengan menampilkan ekspresi penuh kebahagian dengan berteriak dan tertawa ketika tuk tuk melaju.

"Do you like it El? give me smile," ujar Jessica.

Menanggapi pertanyaan Jedar, kemudian El membalasnya dengan menampilkan senyum lucu yang membut netizen menjadi gemas melihatnya.

Beragam komentar memuji kelucuan El pun ramai disampaikan oleh kalangan pengguna Instagram.

"Ya ampun pinter bgd el," sebut akun veraprastya.

"Duhhh el pengen cubitttttt," tulis akun eneffitri.

"Gak bosen liat el gregetan," komentar akun miaraisaraffa.

"Ekspresi wajah @alexanderbarackel lucu banget, antara kombinasi wajah anak2 yg menggemaskan, rasa penarasan sama hal baru & happy," ungkap akun dekor_rmhcantik. (Ayuk Fitri)