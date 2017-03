Rasakan Aslinya Cheesecake Asal Amerika Serikat, Kini Hadir di Indonesia!

Kue oreo dream extreme dari The Chesse Cake Factory.

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - The Cheesecake Factory yang merupakan gerai kue ternama dari Amerika Serikat kini hadir di Indonesia.

Dengan konsep take away atau dibawa pulang langsung, The Cheesecake Factory tersebar di tujuh gerai supermarket daerah Jakarta.

"Kompetitor cheesecake lain di Jakarta, (rasanya) cenderung lebih light. Kalu kami extra cheese, sangat kaya keju. Rasanya juga lebih terasa. Misal yang rasa oreo memang oreonya lebih terasa, begitu pula dengan Red Velvet dan Salted Caramel-nya yang cenderung asin tak hanya manis," kata Director The Cheesecake Factory Indonesia, Andre Walla saat ditemui di acara pembukaan The Cheesecake Factory di Food Hall, Plaza Indonesia, Jumat (17/3/2017).

Selain lebih kaya rasa, menurut Andre hal lain yang membedakan kue buatan The Cheesecake Factory adalah 100 persen buatan Amerika Serikat.

Sebab semua proses pembuatan kue dilakukan di Negeri Paman Sam, tepatnya California.

"Banyak faktor yang bisa memengaruhi rasa kue. Misal dari teknik atau sekadar bahan bakunya, jika dibawa ke negara lain bisa berubah rasanya," kata Andre.

Ia menjelaskan kue buatan The Cheesecake Factory juga telah mendapat izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI. Kue ini juga tahan untuk disimpan selama 30 hari dengan penyimpanan suhu -20 derajat Celcius.

"Kalau mau dimakan, keluarkan dari freezer, masukkan kulkas dengan suhu plus delapan derajat celcius selama 8-12 jam," ungkap Andre.

Untuk awal peluncuran The Cheesecake Factory menyediakan tiga varian rasa yakni Original, Ultimate Red Velvet, dan Oreo Dream Extreme. Dengan ukuran 18 sentimeter dan 22 sentimeter, kue ini dihargai Rp 660.000 dan Rp 770.000.

Saat ini kue The Cheesecake Factory dapat dibeli di tujuh counter yang terdapat di Ranch Market Pondok Indah, Ranch Market Grand Indonesia, Food Hall Plaza Indonesia, Food Hall Senayan City, Food Hall Grand Indonesia, Food Hall Lippo Mall Puri Indah, dan Food Hall Plaza Senayan.

The Cheesecake Factory sendiri adalah gerai kue yang pertama kali dibuka di Detroit, AS pada tahun 1940-an. Saat ini The Cheesecake Factory memiliki lebih dari 200 gerai yang tersebar di seluruh dunia.

Tahun 2016, The Cheesecake Factory dipilih sebagai restoran favorit pilihan pembaca Nation's Restaurant News di Amerika Serikat kategori casual dining. (Silvita Agmasari)