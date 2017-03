Minim Penonton, Laga Perdana Timnas Indonesia U-22 vs Myanmar

TRIBUNKALTIM.CO, CIBINONG - Timnas Indonesia U-22 melakoni laga perdana resmi kontra kesebelasan Myanmar di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Selasa (21/3/2017) kick-off pukul 16.00 WIB.

Antusias suporter kurang begitu besar, hanya tampak tribun penonton barat yang padat diduduki.

Sisanya tidak sampai penuh kursi tribun ditambah serta tempat duduk VIP yang tak banyak diisi.

Minimnya minat penonton lantaran partai ini berlangsung pada hari kerja.

Berbeda dibanding semifinal dan final Piala AFF 2016 yang penuh diserbu oleh ribuan suporter Garuda.

Itu karena pertandingan dilaksanakan pada akhir pekan.

Tiket dibagi dua kategori yakni kategori 1 dan 2, begitu dengan sistem penjualan yakni online dan manual alias on the spot.

Untuk diketahui kategori 1 yakni VIP Barat, sedangkan kategori 2 berada di tribun utara, timur, dan selatan.

Ini pun menjadi laga resmi pertama Luis Milla bersama Timnas Indonesia.

Daftar harga tiket Indonesia vs Myanmar:



Kategori 1: Tribun VIP Barat



Kategori 1: Rp. 150,000



Kategori 2: 24.000 (penjualan 50% online dan 50% on the spot). (*)