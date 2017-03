Turnamen Softball Walikota Cup, Tujuh Klub Siap Berlaga

Laporan Wartawan Tribunkaltim.co, Cornel Dimas

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Turnamen Softball Walikota Cup, resmi digelar hari ini di Lapangan Softball GOR Segiri, Jl Kesuma Bangsa, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Rabu (22/3/2017).

Turnamen yang digelar Pengurus Kota (Pengkot) Persatuan Baseball dan Softball Seluruh Indonesia (Perbasasi) Samarinda ini diselenggarakan selama 6 hari dari tanggal 22-28 Maret 2017.

Ada 7 klub dari berbagai daerah yang ikut meramaikan turnamen ini. Samarinda menurunkan 4 klub yaitu KPJ Buldozer, Pirates, Fluxs, dan Hulubalang.

Sedangkan tiga klub dari luar daerah yaitu Oceans Balikpapan, Bontang, dan Bone, Sulawesi Selatan.

Baca: Penguin Softball Balikpapan Targetkan 2 Emas di Porprov 2018

Sekkum Pengkot Perbasasi Samarinda, Izrulsyah Effendy mengatakan 5 pertandingan dimainkan hari ini yang dimulai sejak pukul 07.15 - 17.30 Wita.

"Hari ini yang bertanding Ocean vs Flux, Pirates vs Hulubalang, Flux vs Bone, Ocean vs KPJ, dan Bontang vs Hulubalang," ucapnya pukul 15.00 Wita.

Rencananya turnamen ini dibuka Walikota Samarinda, Syaharie Ja'ang dan Ketua KONI Samarinda, Ade Sukma Yudhi, pukul 16.00 Wita. (*)