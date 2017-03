Unggah Foto Liburan Bareng, Indra Priawan Didoakan Netizen Langgeng dengan Nikita Willy

TRIBUNKALTIM.CO -- Nikita Willy dan Indra Priawan Djokosoetono sempat menutupi hubungan asmara mereka.

Bahkan ketika beberapa kali menghabiskan waktu berlibur bareng seperti ke Eropa kedua muda mudi ini tak ada saling mengunggah foto bersama.

Namun kini Nikita dan Indra Priawan yang diketahui seorang pengusaha transportasi Blue Bird Group telah kompak mengumumkan jika keduanya telah resmi menjalin hubungan asmara dengan saling mengunggah foto di akun Instagram.

Seperti unggahan Indra di akun Instagram pribadi miliknya yang belum lama ini.

Baca: Pamer Foto Bareng Anak Pengusaha Transportasi, Nikita Willy Go Public Nih. . .

Terlihat pada postingan tersebut Indra mengunggah foto bersama Nikita saat sedang liburan di Praha, Republik Ceko.

Keduanya tampak saling berpose menampilkan senyuman terbaik.

Tak hanya foto liburan di Eropa, Indra juga mengunggah foto pemandangan keindahan laut Gorontalo berdua dengan Nikita Willy.

Meskipun pada postingan tersebut Indra tidak menuliskan banyak keterangan namun emoticon berbentuk love yang tercantum seolah telah menjelaskan jika keduanya memang sedang memadu kasih.

Beberapa postingan yang telah diunggah Indra ini pun tak ayal menarik banyak perhatian kalangan netizen.

Dari sekian banyak komentar netizen justru ramai memberikan dukungan dan doa agar hubungan asmara keduannya dapat berjalan langeng.

Seperti yang disampaikan akun wan_al_marfa, "Best couple of the year. langgeng trs bos."

"Kok mirip yaaa... moga jodoh yaaah," tulis akun queen_ycwijaya.

"Aaaaa sukaaaakkk bngt sama pasangan ini @indpriw @nikitawillyofficial94," komentar akun yunita_anggraini49.

"Best couple..sama2 suka travelling..langgeng ya," ungkap akun renymaycila. (*)