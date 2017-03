Jadi Pebalap Penguji Tim F1 Toro Rosso, Tantangan Besar bagi Sean Gelael

TRIBUNKALTIM.CO, BOLOGNA - Pebalap Sean Gelael menjaga asa Indonesia di ajang balap Formula 1 setelah secara resmi diumumkan sebagai pebalap penguji tim Scuderia Toro Rosso di Bahrain, Hongaria, dan Abu Dhabi.

"Ya, rasanya seperti mimpi. Tentu ini akan menambah motivasi saya. Ini sekaligus jadi tantangan besar saya. Karena itu, saya juga harus bisa tampil bagus dan konsisten pada balapan F2.

Saya tahu ini merupakan kesempatan besar dalam karier balap saya," kata Sean dalam rilis yang diterima KOMPAS.com.

Musim ini, pebalap 20 tahun tersebut akan turun pada ajang Formula 2 bersama tim Pertamina Arden. Dia akan berpartner dengan pebalap Perancis, Norman Nato.

"Terima kasih kepada Toro Rosso yang telah memberi saya kesempatan dan dukungan. Saya masih harus bekerja keras dan tak akan berhenti untuk membuktikan serta membayar kepercayaan ini.

Saya juga berterima kasih kepada semua pihak yang selalu mendukung saya," kata Sean.

