VIDEO - Aksi Memukau Band Asal Kaltim Melaju ke Final Rising Star Indonesia

TRIBUNKALTIM.CO - "Sempat hampir nyerah, sempat nggak percaya diri lagi untuk ngeband, ternyata Tuhan buka jalan lagi lewat Rising Star Indonesia.

Jatuh bangun dari yang nggak ada tahu siapa kita, sampai viewers Youtube banyak dan banyak banget Sixbro dan Sixters yang sudah mendukung kami.

Kita nggak akan nyia-nyiakan ini karena kita sudah di semifinal, kita harus berusaha lebih keras untuk masuk grand final."

Itulah yang diungkapkan para personel Zerosix Park jelang konser semifinal di ajang pencarian bakat Rising Star Indonesia, pada Senin (20/3/2017) lalu.

Band asal Samarinda, Kalimantan Timur itu benar-benar membuktikan ucapannya lewat aksi panggung yang memukau.

Lagu milik Slank "I Miss You But I Hate You" yang dirombak habis berhasil mengantarkan Aldi dkk melaju ke babak grand final setelah meraup vote 80 persen.

Baca: Lagu Koes Plus Dirombak jadi Cadas, Band Asal Kaltim Ini Bikin Juri tak Bisa Berkata-kata

Memang hasil voting ini tak setinggi penampilan-penampilan sebelumnya, namun itu para personel Zerosix Park tetap mengucap syukur dan berjanji akan memberikan hasil yang terbaik di babak puncak.

Penasaran aksi mereka di semifinal kemarin?

Lihat video berikut: