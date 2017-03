Ulala! Tidur Tengkurap, Nikita Mirzani Pamer Punggung tanpa Bra Penuh Tato

TRIBUNKALTIM.CO - Dikenal sebagai artis sensasional, bukan Nikita Mirzani namanya jika tidak melakukan hal-hal nyeleneh yang membuat publik menjadi heboh.



Meski kerap menuai hujatan pedas dari kalangan netizen, tak membuat ibu beranak dua ini untuk berhenti mengunggah konten yang menuai kecaman publik.

Jika sebelumnya Nikita membagikan foto seksi tanpa mengenakan bra ketika berenang di sebuah kolam renang, kali ini postingan terbarunya mengunggah foto seksi di akun Instagramnya.

Pada postingan tersebut, wanita yang pernah memerankan film horor 'Tali Pocong Perawan 2' itu sedang pamer foto sedang tidur di ranjang.

Tampak Niki sedang tidur dengan posisi tengkurap.

Seolah sengaja Niki terlihat memperlihatkan bagian punggungnya yang tak tertutupi sehelai kain.

Tak ayal bagian punggung Niki pun terekspos dan memamerkan gambar tato yang memenuhi kulit di punggung mulusnya tersebut.

Sementara itu pada keterangan foto, Niki menuliskan kalimat mengenai ambisi untuk membangun impian yang didambakan sebelum mimpi itu diambil alih oleh orang lain.

"Build your own dreams before someone else hire you to build theirs," tulis @nikitamirzanimawardi_17.

Sejak diunggah beragam komentar pun disampaikan oleh kalangan netizen.

Walaupun banyak netizen yang memberikan pujian kepada Nikita sebagai seorang orangtua tunggal, namun tak sedikit pula yang memberikan komentar cibiran pedas.