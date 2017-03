Al Ghazali Cium Mesra Alyssa Daguise di Depan Menara Eiffel, Iri Nggak Tuh?

TRIBUNKALTIM.CO -- Ahmad Al Ghazali (Al) kembali mengunggah postingan yang bikin patah hati para penggemarnya.

Hal tersebut dipicu lantaran di hari ulang tahun sang kekasih yakni Alyssa Paramita Daguise, Al memberikan kejutan manis dan sekaligus bikin baper publik.

Al yang diketahui saat ini sedang berlibur sekaligus menemui si pacar yang sedang kuliah di Paris, Perancis, mengunggah foto yang sedang mencium pipi Alyssa di akun Instagramnya.

Tak cuma itu, Al bahkan mencium Alyssa dengan latar belakang ikon kota Paris yakni Menara Eiffel.

Pada keterangan foto, putra sulung Maia Estianty ini bahkan mengungkapkan ucapan manis yang ditujukan untuk Alyssa.

"Today is the perfect day to tell you that you’re a wonderful! I wish you all the best on this day and throughout the year. Happy birthday dear!," tulis @alghazali.

Ekspresi Alyssa yang menjulurkan lidah ketika dicium Al ini tak ayal sukses membuat kalangan netizen iri sekaligus patah hati.

Seperti yang dituliskan akun marringga, "Apaan sih mbaknya melet2 gitu posenya @ekariadianarif sebbel."

"Yeahhh aku patah hati dari kmaren," ungkap akun uutwdya.

"Patah hatiku dibuatnya. Hiks," tulis akun jphzn.

"Aduhhh patah hati gua lihatnya," komentar akun mellyandini_. (*)