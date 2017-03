Mario Teguh dan Linna Jenguk Julia Perez, Ini Kesan Mendalam Mereka

TRIBUNKALTIM.CO - Rekan dan kerabat silih berganti mengunjungi penyanyi dangdut Julia Perez alias Jupe yang dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM).

Kali ini, motivator Mario Teguh datang bersama istrinya, Linna, menengok kondisi Jupe.

Kehadiran pasangan tersebut tampak dalam foto yang diunggah pelantun "Belah Duren" itu pada akun Instagram-nya, @juliaperrezz, Minggu (26/3/2017).

"GOD IS GOOD @marioteguh @linnateguh," tulis Jupe dalam keterangan foto, di mana Mario dan istrinya berpose di kiri dan kanan Jupe yang sedang duduk di ranjang rumah sakit.

"Terima kasih pak Mario Teguh dan istri atas kedatangannya," tulisnya lagi dalam Insta Story-nya.

Mario pun memajang fotonya bersama Jupe sambil membubuhkan pujian terhadap ketabahan dan semangat juang pemain film Arwah Goyang Karawang itu dalam melawan penyakitnya.

"Tadi Ibu Linna nyeletuk kepada Mbak Jupe: Ini orang yang sedang sakit tapi yang paling cantik yang pernah saya lihat. Kami berbesar hati melihat ketabahan dan kekuatan jiwa Mbak Jupe dalam melalui ujian ini," tulis Mario.

"Tubuh Mbak Jupe mungkin sedang tidak sehat, tapi jiwa Mbak Jupe is as beautiful as ever. Mudah-mudahan Mbak Jupe segera dipulihkan kesehatannya dan kembali disertakan dalam dinamisnya kehidupan yang penuh rahmat ini. Aamiin," tambahnya.

November 2014 lalu, Jupe membeberkan ke publik bahwa ia terkena kanker serviks. Tiga bulan kemudian setelah berobat ke Singapura, Jupe sempat dinyatakan sembuh dari kanker.

Lalu, setahun belakangan personel Trio Cecepy ini mengungkapkan bahwa kanker serviks yang ia derita sudah memasuki stadium akhir.