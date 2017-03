Debut Manis Bersama Yamaha, Maverick Vinales Juara

TRIBUNKALTIM.CO, LOSAIL - Balapan seri pertama MotoGP musim ini di Sirkuit Losail, Qatar, Minggu (27/3/2017), akhirnya dimulai setelah 45 menit ditunda karena hujan.

Maverick Vinales yang start paling depan mendapat podium pertama, prestasi tersendiri buat debutnya bersama Yamaha Movistar.

Banyak pebalap memutuskan mengganti ban karena kondisi trek yang basah. Race Direction memutuskan balapan hanya berlangsung 20 lap dari seharusnya 22 lap.

Johann Zarco (Monster Yamaha Tech 3) langsung memimpin begitu balapan dimulai. Marc Marquez (Repsol Honda) menyusul di belakangnya diikuti Andrea Iannone (Suzuki Ecstar).

Zarco sempat menjauh di depan, sementara itu usaha Iannone membuatnya bisa berada di depan Marquez.

Di belakang rombongan depan, Valentino Rossi (Yamaha Movistar) dan Dani Pedrosa (Repsol Honda) berebut posisi enam.

Zarco yang sebenarnya berpeluang bikin kejutan saat debut pertamanya di MotoGP terpaksa pupus.

Pada lap ke-6 dia terjatuh. Andrea Dovisiozo (Ducati) yang sebelumnya sudah sudah melewati Innone dan Marquez mengambil alih pimpinan balap.

Vinales yang tidak terlibat drama di depan perlahan mulai mendapat semangat dan terus menyodok. Pebalap muda ini sampai bisa bertarung dengan Marquez dan Iannone, berebut posisi dua.

Vinales akhirnya bisa mendapat posisi dua, Sementara itu Rossi pun bisa melewati Marquez dan berada di belakang Vinales.

Keduanya mengejar Dovizioso.

Pertarungan Vinales dan Dovizioso berlangsung hingga sampai putaran terakhir. Vinales akhirnya finis pertama diiukuti Dovizioso dan Rossi.

