Nama Anaknya Dicibir Netizen, Putri Titian Berubah Galak, Ini Komentarnya

Kabar bahagia datang dari pasangan selebriti Junior Liem dan Putri Titian.

Pasangan ini kini resmi menyandang status orangtua atas kelahiran buah hati pertama mereka yang diberi nama Theodore Iori Liem.

Theodore lahir pada pukul 11:43 pagi, Sabtu, 25 Maret 2017.

Bayi mungil ini lahir dengan bobot badan 3,095 kg dan panjang 48 cm.

Putri Titian diketahui menjalani proses persalinan secara normal di sebuah rumah sakit yang ada di Kota Jakarta.

Kabar kelahiran buah hati pasangan yang menikah pada 21 Mei 2016 ini pun dibagikan melalui akun Instagram mereka masing-masing.

Pada unggahan di akun Instagram, Putri Titian yang masih terbaring di ranjang rumah sakit pun terlihat sedang mencium pertama anaknya yang baru saja lahir.

Ekspresi Putri yang tengah mencium hangat sang buah hati ini pun diakuinya sebagai karunia terindah yang tak terbayangkan sebelumnya.

"You are more than we ever expected and better than we ever imagined," tulis Putri Titian sembari membocorkan nama lengkap si buah hati.