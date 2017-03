Tantri Kotak Nyanyi Sambil Gendong Anak di Panggung, Salut sama Ibunya, Gemes Ekspresi Dede Kara

TRIBUNKALTIM.CO - Sebagai seorang penyanyi Kotak band aliran rock, tak membuat Tantri Syalindri Ichlasari lari dari tanggung jawab sebagai seorang ibu.

Di tengah kesibukannya menyanyi dari panggung ke panggung, wanita yang biasa dipanggil Tantri Kotak ini diketahui tak pernah jauh dari putri pertamanya yang bernama Karanada Medina Danarda.

Bahkan saat sedang gladi resik sebelum tampil menghibur penonton Tantri bernyanyi sembari menggendong anaknya saat berada di panggung.

Hal ini dapat terlihat dari postingan video yang diunggah melalui akun Instagram pribadinya @tantrisyalindri.

Dari video singkat tersebut tampak Tantri sedang menyanyikan lagu Kotak berjudul Mati Rasa.

Tepat di depannya tampak Kara, panggilan akrab sang buah hati tengah digendong ketika sang bunda sedang bernyanyi.

"Let sing with me baby #kara11mo #matirasa," tulis Tantri.

Pada video tersebut tampak ekspresi Kara yang seolah biasa berada di panggung dengan iringan musik.

Uniknya ketika sedang digendong, jari di tangan kanan Kara seolah sedang membentuk metal seolah mengerti dengan lagu beraliran rock yang sedang Tantri nyanyikan.

Sementara itu sejak diunggah tak ayal netizen pun banyak yang memberikan pujian terhadap Tantri.

Meski sibuk namun ia masih terus berada dekat dengan sang buah hati.

"Salut banget liatnya," komentar akun butiks_fz.

"Keren ka tantri, bsa nyanyi smbil gndong dd baby nya, lovelove," tulis akun hadzami_os.

"Hihihi anteng2 aja ya kak d ajak manngung juga," ungkap e.hidayat25.

"Salah fokus sama jari dedek nya," imbuh akun dweinpsrbu.

"Tangan.nya dede kara ikutan roker perhatiin deh," ungkap akun jully.14. (Instagram/ayuk fitri astuti)