Jangan Terlalu Bangga Kerja sebagai Karyawan, Ini Sebabnya

TRIBUNKALTIM.CO -- Pekerjaan adalah sumber penghasilan mayoritas untuk menghidupi Anda. Alhasil, Anda pun mendedikasikan waktu dan tenaga untuk memberikan yang terbaik.

Anda boleh-boleh saja memotivasi diri untuk menjadi seseorang yang cemerlang dalam pekerjaan. Namun, ingat jangan sampai pekerjaan itu menjadi prioritas utama dalam hati Anda.

Sebab, menurut proyek ekonomis yang dilakukan oleh Oxford University, sekarang ini sebanyak 47 persen pekerjaan di Amerika Serikat berisiko tinggi diganti dengan teknologi mesin komputer dalam waktu 20 tahun mendatang.

Sepuluh tahun terakhir, para pakar teknologi telah menciptakan mesin yang pintar dalam membaca ekspresi wajah, berkemampuan bicara dalam beberapa bahasa, bercakap-cakap, dan merumuskan karakter manusia.

Sebuah artikel pada Fast Company yang berjudul Bet You Didn’t See This Coming: 10 Jobs That Will Be Replaced by Robots, membeberkan sejumlah bukti bahwa pekerjaan sebagai jurnalis, analisa keuangan, administrasi asuransi, dan aktor, bisa digantikan dengan robot.

Pengamat ekonomi, Drake Baer, mengatakan, para pakar ekonomi dan pembuat kebijakan telah serius menanggapi kemungkinan mengurangi pengeluaran gaji untuk sektor pekerjaan dasar dan tulis menulis.

Oleh karena itu, dia pun menyarankan agar para generasi muda diajarkan untuk memiliki semangat wirausaha dan tidak terpaku bahwa penghasilan hanya didapatkan dengan bekerja sebagai karyawan.

Sebab, bisa jadi 10 hingga 20 tahun dari sekarang tenaga manusia tak lagi dibutuhkan. (Agustina)