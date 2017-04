Diam-diam Memotret Artis Hollywood, Siapa Sangka Malah Ini yang Terjadi

TRIBUNKALTIM.CO - Pernahkah Anda memotret diam-diam sosok seseorang yang menarik perhatian Anda di ruang publik?

Ya, mungkin cerita penumpang kereta bawah tanah ini saat memotret diam-diam seorang artis Hollywood mengagetkan Anda.

Penumpang wanita pemilik akun jejaring Instagram @aubreylofgrenphotography ini memotret diam-diam artis peran Naomi Watts.

Lalu, hasil foto candid yang berlatar di kereta bawah tanah di New York, Amerika Serikat, itu diunggah ke akun Instagram @aubreylofgrenphotography.

"The beautiful Naomi Watts on the subway today. #fanningout #hlclannyc2016," tulis akun @aubreylofgrenphotography.

(Si cantik Naomi Watts di kereta bawah tanah, hari ini--RED)

Terlihat dalam foto, bintang film King Kong itu tampak asyik mendengarkan sesuatu melalui alat pendengar yang terpasang di telinganya.

Pandangan wanita yang mengenakan busana serba putih itu tampak ke bawah, tidak menoleh ke arah si pembidik gambar. (*)

Pemeran Putri Diana dalam film 'Diana' tersebut tampak asyik menatap layar ponsel pintarnya.

Namun, siapa sangka, ternyata Naomi pun menjepret foto wanita yang diam-diam mengabadikan dirinya.