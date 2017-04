Cowok Filipina ini Mendadak Jadi Viral, Unggah Status Pakai Bahasa Inggris di Facebook Bikin Ngakak

TRIBUNKALTIM.CO - Guys, apakah kalian termasuk pengguna media sosial?

Tak jarang, zaman sekarang sosial media menjadi tempat yang pas untuk curhat.

Ibaratnya media sosial sudah seperti diary online.

Tak jarang beberapa pengguna sosial media menggunakan bahasa Inggris untuk menceritakan isi hatinya.

Entah karena memang mereka bisa, atau mungkin hanya modal Google Translate.

Ya namanya bermain media sosial , salah tulis dan berujung cyber bully itu sudah pasti ada.

Jika kamu bermain media sosial, harus siap dengan segala risikonya.

Termasuk risiko menjadi viral dan menjadi bahas bully-an karena salah tulis.

Apalagi kalau salah tulisnya seperti pemuda asal Filipina ini.

Entah ia asal tulis atau korban translate dari Google Translate, unggahan pemuda bernama Ken Zuckerberg ini bikin netizen ngakak.

Pasalnya ia bercerita tentang kelulusannya dengan bahasa Inggris yang ala kadarnya.

Alhasil jika diterjemakan jadi ancur parah.

"Tonigh im graduation, I invitation you all to eat our house because i know someday i will eat your house too. I will die five chickens, three girls, two boys to eat you all and i will ask my father to cook my mother. Thank you!" tulisnya di halam Facebook miliknya pada 20 Maret lalu.