Ini Dia Jadwal Putaran Pertama Liga 1 yang Bakal Dijalani Pasukan Beruang Madu

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Status tim musafir akan melekat pada tim Persiba dalam mengarungi Liga 1 2017 yang akan kick off pada 15 April mendatang.

Tim kebanggaan warga Kota Balikpapan akan melakoni laga perdana melawan tim ibukota Persija Jakarta, Minggu (16/4/2017).

Setelah itu mereka harus terbang ke Papua untuk melawan Perseru Serui.

Berikut Jadwal putaran pertama Persiba di Liga 1 2017.

Jadwal Persiba Liga 1 2017

Putaran Pertama

Home

Persiba vs Persija (16/4/2017)

Persiba vs Arema FC (1/5/2017)

Persiba vs Srwijaya FC (9/5/2017)

Persiba vs Persipura (22/5/2017)

Persiba vs Persegres (3/5/2017)

Persiba vs Bhayangkara FC (19/6/2017)

Persiba vs PSM (12/7/2017)

Persiba vs Persela (23/7/2017)

Persiba vs Perseru (6/8/2017)

Away

Perseru vs Persiba (23/4/2017)

Semen Padang FC vs (5/5/2017)

Borneo FC vs (12/5/2017)

PS TNI vs (29/5/2017)

Persib vs (11/6/2017)

Bali United vs (3/7/2017)

Barito Putera vs (9/7/2017)

Madura United vs (17/7/2017)

Mitra Kukar vs (28/7/2017)

Catatan: Jadwal masih bersifat sementara. Bisa berubah sewaktu-waktu.