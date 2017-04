Kilang Balikpapan Lagi Proses Perawatan, Pertamina Libatkan Ribuan Tenaga Kerja

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Start up berkaitan dengan turn around kilang Balikpapan II telah berjalan sejak Senin (3/4/2017) lalu.

Sesuai jadwal proses start up akan dilakukan hingga 17 April mendatang, dimana seluruh bagian kilang Balikpapan II berada pada posisi 'on' dan siap untuk beroperasional secara penuh lagi.

"Start up atau dimulainya kembali kilang setelah turn around, tidak dilakukan dalam sekali kegiatan, melainkan dilakukan secara bertahap satu persatu dari seluruh bagian kilang," ungkap Area Manager Communication and Relations Kalimantan PT Pertamina, Alicia Irzanova, Kamis (6/4/2017).

Turn around, jelasnya, adalah perawatan berkala kilang yang bertujuan untuk menjaga performa produksi ke depan.

Terlebih ketika kilang ini nantinya akan menjadi andalan dalam memproduksi BBM dengan standar Euro 4. Turn around kilang Balikpapan sendiri sudah dilakukan sejak 6 Maret lalu, dan akan berakhir pada 16 April nanti.

Diakui Alicia, kegiatan turn around yang diklaim lancar dan sesuai jadwal tersebut adalah target dari Pertamina.

Bahkan ditambahkannya, peran serta berbagai pihak seperti Kodam VI Mulawarman, Polda Kaltim, Polres Balikpapan, sampai Dinas Perhubungan Balikpapan, juga ikut ambil bagian dalam perawatan berkala ini.

Turn around kilang Balikpapan II melibatkan sekitar 3500 tenaga kerja sebagai upaya pelibatan tenaga kerja lokal di Balikpapan dan sekitarnya.

Sebelum melakukan aktifitas di area kilang, tenaga kerja tersebut diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di Gerbang 4A yang meliputi pemeriksaan tekanan darah dan kondisi fisik.

"Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan tenaga kerja yang bekerja di dalam kilang dalam kondisi fisik yang fit," ujarnya.

Selama turn around berlangsung, dilakukan monitoring HSSE oleh tim management secara rutin untuk memastikan kegiatan dilakukan dengan aman.

Perlu diketahui, Kilang Balikpapan memiliki 2 unit kilang, yakni Balikpapan I dengan kapasitas produksi 60.000 barel per hari dan Balikpapan II sebesar 200.000 barel per hari.

Kilang ini mengolah minyak mentah menjadi berbagai produk seperti avtur, solar, hingga premium. BBM tersebut diproduksi untuk memenuhi kebutuhan Indonesia Timur, khususnya Kalimantan hingga Sulawesi.(*)