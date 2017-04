Jermain Defoe Ingin Ikut Kompetisi Dansa, Kecewa pada Performa Klub?

TRIBUNKALTIM.CO - Jermain Defoe bisa jadi kecewa dengan performa Sunderland, sehingga striker Sunderland ini mencari arena kompetisi lain.

Bukan sepak bola, melainkan kompetisi berdansa.

Sebagaimana diberitakan Mirror, Defoe menyatakan berminat menjadi peserta Strictly Come Dancing, kompetisi dansa di stasiun televisi BBC.

Striker berusia 34 tahun ini cukup pede (percaya diri), bisa sukses di kompetisi ini. Sebab, di masa mudanya dia kerap ikut kompetisi dansa jalanan.

"Saya turun bersama teman saya, dan saya masih ingat betul betapa gugupnya saya karena kami harus tampil di depan para gadis," ujar Defoe.

Untungnya mental Defoe dan rekannya itu kategori baja, sehingga akhirnya mereka memenangi kompetisi tersebut.

"Medalinya sampai sekarang masih ada di rumah ibu saya," katanya lagi.

Mantan striker Tottenham Hotspur ini memang berniat tampil di tayangan reality show, dan Stricyly Come Dancing yang paling ingin diikutinya.

Yang pasti, dia akan menolak jika ditawari menjadi peserta I’m a Celebrity ... Get Me Out of Here!.

"Saya tidak pernah ke hutan, dan tidak akan pernah ikut I'm a Celebrity. Tapi saya akan senang melakukan Strictly Come Dancing," tandasnya. (Tribunnews.com)