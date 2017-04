Ini Beda Maia Estianty dan Mulan Jameela Pilih Transportasi Untuk Liburan

TRIBUNKALTIM.CO - Maia Estianty saat ini diketahui sedang berada di Bangkok, Thailand.

Tak sendiri, musisi yang kini aktif berwirausaha itu juga didampingi ketiga putra dari hasil pernikahannya dengan Ahmad Dhani, Al, El dan Dul.

Lewat akun Instagram, wanita yang kerap disapa Bunda Maia ini pun membagikan keseruan yang ia rasakan selama berada di negeri gajah putih tersebut.

Maia tampak sangat senang dan bahagia.

Pasalnya, dalam beberapa foto yang diunggahnya ia terlihat memamerkan senyuman manis.

Tak cuma itu, mantan istri Ahmad Dhani ini juga terlihat bangga dengan ketiga putranya yang kini mulai beranjak dewasa.

Dalam salah satu unggahan misalnya, Maia memamerkan kekompakan tiga jagoannya itu.

"They are my boys !!!!" tulis Maia mengiringi foto Al, El dan Dul.

Maia tampaknya tak ingin tanggung-tanggung dalam memanjakan ketiga anaknya saat liburan kali ini.