Firasat Aneh Novel hingga Air Keras Sembur Wajahnya, Sempat Bangkit lalu Nabrak Pohon

TRIBUNKALTIM.CO - Penyidik senior KPK Novel Baswedan sudah punya firasat aneh sebelum wajahnya disiram air keras oleh orang tak dikenal.

Dalam sebulan ini ia merasa dibuntuti oleh orang tak dikenal, baik pada pagi, siang dan di malam serta subuh hari.

Firasat aneh ini diceritakan kepada adiknya, Taufik Baswedan.

"Udah sebulan ini, si Novel itu cerita ya jikalau sebulanan ini, sedang diikuti seseorang yang dikenalnya," ungkap Taufik, Selasa (11/4/2017).

Diakui Taufik, Novel mengatakan kepadanya jika setiap subuh di Masjid Al-Ikhsan, di Jalan Masjid Al-Ikhsan, Novel kerap memperhatikan beberapa orang nongkrong di Masjid itu.

"Kemudian, setiap subuh yang dalam sebulan ini, Novel itu memang sudah memperhatikan kalau ada beberapa orang yamg nongkrong di Masjid Al- Ikhsan, namun tidak shalat. Ya dari situ lah. Novel merasa kalau orang nongkrong tersebut sering memperhatikannya. Malahan, ia merasakan kalau dirinya diikuti oleh mereka sembunyi-sembunyi. Tapi, Novel sadar soal itu ya," papar Taufik.

Baca: Jokowi: Penyerangan terhadap Novel Tindakan Brutal, Saya Mengutuk!

Taufik juga membenarkan, apabila Novel saat ini sering merasa aneh dalam kehidupan pada setiap harinya.

"Novel itu dibuntuti pelan-pelan. Enggak hanya subuh, Novel kalau pulang malam hari, rasa-rasa ada yang mengikuti kata dia (Novel). Nah itu perasaan Novel ya sebulanan ini. Ia saat ini memang sering merasa aneh, karena dianya ini merasakan betul-betul ada yang perhatikan dia sembunyi-sembunyi. Namun, karena Novel merasa baru enggak sekali ini merasakan hal seperti itu (teror), yah namanya juga penyidik KPK ya. Tapi dia (Novel) sih enggak bercerita ke saya soal kasus yang lagi ditangani saat ini ya," paparnya kembali.

Novel Baswedan disiram cairan yang diduga air keras oleh orang tak dikenal di dekat Masjid Jami Al Ihsan, Selasa (11/4/2017).