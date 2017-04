Majelis Hakim Tolak Permintaan Bule Selandia Baru Usir Wartawan di Ruang Sidang

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Sidang pembacaan putusan terdakwa Gregory John Harland White alias Greg (53) baru dimulai sekitar 14.50 Wita, Rabu (12/4/2017).

Greg yang sebelumnya berada di ruang tahanan dikeluarkan petugas pengadilan dengan pengawalan polisi bersenjata.

Saat keluar dari ruang tahanan, kembali pria kebangsaan Selandia Baru tersebut mengumpat kata-kata kotor ke arah awak media.

"Fuck off! Get out," ancam Greg di kantor Pengadilan Negeri Balikpapan.

Ia seperti risih dan tak suka matanya disorot kamera, map coklat yang dibawamya pun sesekali digunakan menutupi wajahnya.

Baca: Marah, Bule Selandia Baru yang Tersandung Kasus Narkoba Ini Lemparkan Kata-kata Kasar

Sesampai di ruang sidang pun, ia meminta kepada Ketua Majelis Hakim agar mengusir awak media yang mengambil gambar di ruang sidang.

Namun permintaan tersebut tak dikabulkan Majelis Hakim, pasalnya sidang kasus dirinya terbuka untuk umum.

Greg pun pasrah menutupi wajahnya dengan map coklat. Tak lama kemudian majelis hakim pun meminta agar awak media berhenti mengambil gambar, lalu duduk mengikuti jalannya sidang.

"Sidang terbuka untuk umum, saya buka," ujar Ketua Majelis Hakim Purnomo Amin.

Hingga berita ini diturunkan sidang masih berlangsung. (*)