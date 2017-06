Ini Lokasi Penjualan BBM Dexlite di Wilayah Penyaluran TBBM Samarinda

Suasana pelumcuran Dexlite oleh Manager Retail Fuel Marketing Pertamina Region VI Kalimantan, Rama Suhut Sinaga, Kamis (15/6/2017) di Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Jl Cendana, Samarinda. Hadir pula Manager Supply & Distribution Region VI Kalimantan, Ezion Zeber Siringoringo, bersama jajaran manajemen lainnya. TBBM Samarinda jadi tempat untuk menyiplai BBM non subsidi Dextile Wilayah Samarinda, Bontang, Kutai Karyanegara, Kutai Timur, Mahakam Hulu.

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA- Pertamina, Kamis (15/6/2017) meluncurkan produk BBM terbaru, Dexlite. Dexlite adalah varian baru Diesel Fuel, yang khusus digunakan untuk kendaraan bermesin diesel yang memiliki Cetane Number minimal 51.

Seiring peningkatan jumlah kendaraan bermesin diesel dengan teknologi Common Rail yang memerlukan bahan bakar lebih bersih, maka konsumen yang selama ini menggunakan Solar 48. Para pengguna kendaraan bermesin diesel seperti Chevrolet Captiva, Chevrolwt Colorado, Hyundai H- 1 CRDI, Isuzu D Max, Isuzu Elf, KIA Pregio, KIA Carnival, Mitsubishi Triton, Nissan Frontier, Peugeot XU D9, Renault Duster, Tata Aria, Toyota Fortuner non VNT, Toyota In ova Diesel, Toyota Hiace Pick- Up/ Doble Cabjn, Toyota Hiase Commuter, dan sebagainya disarankan untuk beralih menjadi konsumen dexlite

yang kualitasnya lebih bagus. Harganya pun terjangkau, Rp 7.450 perliter.

Dexlite kini sudah ada di sejumlah lembaga penyalur mulai Kota Samarinda, Tenggarong dan Kutai Kartanegara,Kota Bontang, Serta Sangatta Kabupaten Kutai Timur.

Adapun ke-12 SPBU di Kota Samarinda yakni SPBU 61.751.001 COCO, jalan Kusuma Bangsa,SPBU 64.751.02 KOPTA Teluk Lerong, SPBU 64.751.01 ESIS jalan A Yani, SPBU 64.751.12 jalan Cipto Mangunkusumo, SPBU.64.751.17 Jalan Sentosa, SPBU 64.751.13.Jalan Kadrie Oening, SPBU 64.751.22 jalan AW Syachranie, SPBU 64 .751.21 jalan Wahid Hasyim Sempaja, SPBU 64.751.23 jalan Harun Nafsi Kelurahan Sungai Keledang

Dexlite jiga tersedia di 9 SPBU Kutai Kartanegara yakni SPBU 64.752.01KM 38 Samboja- Balikpapan, SPBU 64.752.07 Kecamatan Bukit Biru, SPBU 64.752.05 jalan Raya Handil Kecamatan Samboja, SPBU 64.755.03, Tenggarong Seberang, SPBU 64.752.05 jalan Raya Samarinda- Balikpapan KM 32 Khansa, SPBU 64.752.09 jalan Poros Muara Badak, SPBU 64.755.04 jalan Belida,SPBU 64.755.014 jalan Pesut Tenggarong, SPBU 64.753.04 jalan Poros Sangatta- Bontang.

Khusus untuk bontang baru terdapat di 1 SPBU 64.753.01 Komplek PKT Bontang Serta di Kutai Timur terdapat SPBU 64.753.04 jalan Poros Sangatta- Bontang.(*)