Berkunjung ke Korea Utara, Dennis Rodman Bawa Hadiah untuk Kim Jong Un, Apa Isinya?

TRIBUNKALTIM.CO, PYONGYANG - Mantan bintang bola basket NBA Dennis Rodman kembali mengunjungi Korea Utara dan memberikan sebuah hadiah untuk Kim Jong Un, pemimpin negeri itu.

Apa yang diberikan mantan bintang Chicago Bulls tersebut bagi sang pemimpin Korea Utara? Ternyata Rodman membawakan satu edisi buku berjudul Trump The Art of The Deal.

Buku yang diterbitkan pertama kali pada 1987 itu berisi sejumlah saran cara melakukan negosiasi bagi para pelaku bisnis.

Rodman mengunjungi Korea Utara di tengah ketegangan yang memuncak di Semenanjung Korea terkait serangkaian uji coba misil balistik yang membuat AS gerah.

Setelah beberapa kali mengunjungi Korea Utara, mantan pebasket berusia 56 tahun itu dikabarkan menjalin persahabatan cukup dekat dengan Kim Jong Un.

Selain itu, Rodman juga dikabarkan juga menjalin persahabatan dengan Presiden AS Donald Trump.

Rodman selama beberapa tahun terakhir membangun persahabatan unik dengan Kim Jong Un sejak pertama kali datang ke negeri itu pada 2013.

Rodman kemudian datang kembali ke Korea Utara untuk proses pembuatan film dokumenter tim basket Harlem Globetrotters.

Saat itulah Rodman menyebut Kim Jong Un sebagai seorang pria yang sangat luar biasa.

Pemain yang masuk ke dalam Hall of Fame NBA itu pernah dikritik terkait perjalanannya ke Korea Utara.

Sejumlah politisi dan aktivis menilai Rodman telah digunakan sebagai alat propaganda Korea Utara.

Rodman (56) alias The Worm dianggap sebagai pemain bertahan dan rebounder terbaik di NBA. Dia meraih lima gelar NBA bersama Detroit Pistons dan Chicago Bulls. (Kompas.com/Ervan Hardoko)

