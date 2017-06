Uji Sasis Baru, Ini Kata Valentino Rossi dan Maverick Vinales

TRIBUNKALTIM.CO, BARCELONA - Setelah mengeluhkan masalah performa sepeda motor balapnya, Valentino Rossi akhirnya bisa kembali tersenyum usai menguji sasis baru di Sirkuit Catalunya bersama Maverick Vinales.

Kedua pebalap Yamaha ini mengaku puas dengan pengembangan yang dilakukan oleh tim.

Sebelumnya, The Doctor sempat menceritakan kesulitannya menunggangi YZR-M1.

Terlebih saat menghadapi MotoGP Catalunya pekan kemarin, Rossi merasa kesulitan saat berbelok atau understeer serta kurangnya traksi pada sektor belakang.

"Saya selalu kesulitan dengan motor ini, terutama ketika berbelok dan saat akan masuk tikungan. Saya tidak pernah 100 persen nyaman saat mengendarainya.

Saat sesi pengetesan, kami mencoba sasis berbeda dan sasis baru ini lebih baik," ucap Rossi yang dilansir dari Motorsport.

Kedua pebalap Yamah ini sengaja melakukan pengujian di Catalunya sebagai ganti dari tes privat yang seharusnya dilakukan di Aragon.

Meski hasil pengujian sudah positif, namun menurut Rossi bukan berarti sudah sempurna.

"Saya suka sasis baru ini karena mudah dan lebih baik untuk gaya balap saya. Motor lebih mudah berbelok, dan saya bisa lebih cepat masuk tikungan.

Beberapa masalah lain masih ada, seperti tekanan pada ban belakang, namun hal tersebut banyak terjadi di lintasan seperti ini," papar Rossi.

Vinales juga mengatakan hal senada, bahkan pebalap asal Spanyol ini merasa kaget dengan perubahan pada motornya yang cukup drastis dibandingkan sasis sebelumnya.

"Saya tidak tahu, tapi sejak awal ketika saya turun ke trek, saya merasa jauh lebih baik. Saya juga percaya diri dan bisa lebih sedikit menekan dengan limit pada motor.

Rasanya menyenangkan untuk berkendara baik lagi," ucap Vinales. (Stanly Ravel)

