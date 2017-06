Yuk Dengerin Ini, All I Can Think About Is You, Single Terbaru dari Coldplay

TRIBUNKALTIM.CO - Coldplay telah merilis single baru yang berjudul All I Can Think About Is You.

Lagu ini merupakan lagu pembuka dari Kaleidoskop EP mereka yang akan datang.

Telah diunggah di YouTube dengan video disertai liriknya, dilansir dari NME.

Dalam EP ini juga menampilkan lagu baru 'Hypnotized' dan 'Something Like This', kolaborasi mereka dengan The Chainsmokers.

Baru-baru ini, Coldplay juga telah memainkan peran besar dalam konser One Love Manchester.

Konser tersebut diadakan oleh Ariana Grande untuk menghormati keluarga korban yang terkena dampak bom Manchester.

Band ini manggung meng-cover lagu 'Don't Look Back In Anger' milik Oasis sebelum duet dengan Liam Gallangher menyanyikan Live Forever.

Coldplay saat ini tengah menjalani tur Eropa mereka.

Akan berangkat ke Wales untuk dua pertunjukan di Principality Stadium tanggal 11 dan 12 Juli 2017. (Delta Lidina/TribunStyle.com)