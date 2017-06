Gila, Diskon Fashion Sampai 90 Persen! Buruan ke Midnight Sale Yuk. . .

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Bila Anda penggila belanja dan pemburu diskon, jangan lewatkan acara ini.

Midnight sale yang biasanya digelar hingga tengah malam akan berbeda karena kali ini Anda akan bisa belanja hingga sahur.

Kok bisa? Ya, ini adalah bagian dari midnight shopping 28 jam yang digelar Senayan City dari tanggal 17-18 Juni 2017.

Acara belanja yang dilangsungkan 28 jam non-stop ini akan dimulai dari Sabtu (17/7/2017) pukul 20.00 WIB hingga Minggu (18/7/2017) pukul 24.00 WIB.

"Tahun lalu dan tahun ini kebetulan (midnight shopping) adalah bulan Ramadhan. Ramadhan sahur kan jam 4 (pagi). Nah, kenapa enggak bikin (sekalian) sahur at the mall aja. Tahun lalu (kami) sukses. Orang makan sampai jam 5 (pagi) masih di sini," kata Marketing and Promotion General Manager Senayan City Jaclyn Halim kepada Kompas Lifestyle di Senayan City, Jakarta Pusat, Jumat (16/7/2017).

Midnight sale tahun ini diikuti hingga 70 persen toko di Senayan City. Rata-rata mereka adalah retail seperti fashion. Sementara yang tidak ikut adalah toko perhiasan.

"Karena namanya retail, itu tuh pasti dia punya masa inventory level gak boleh lebih dari sekian bulan. Ketika new season coming, mereka harus clear out," kata Jaclyn.

Salah satu tawaran menarik di midnight sale Senayan City (KOMPAS.com/KAHFI DIRGA CAHYA)

Untuk menarik pengunjung, midnight sale kali ini memberikan potongan harga hingga 90 persen. Menariknya, potongan harga ini tergantung waktu.

Semakin malam, maka semakin tinggi potongannya.

"Misal (diskon) 50 plus 20 persen. 50 persen dari jam 20.00 sampai 24.00. Nah dari jam 12 (malam) ke jam 1 dan 2 (pagi) tambahan 20 persen," kata Jacyln.

Salah satu toko yang bakal memberikan kejutan adalah Debenhams.

Jaclyn membocorkan bahwa department store itu akan memberikan potongan harga hingga 90 persen pada Minggu (18/7/2017) dari pukul 04.00 - 05.00.

Tawaran lain adalah beli 1 gratis 1 untuk parfum hingga kosmetik dengan harga paling rendah selama sejarah Debenhams. (Kompas.com/Kahfi Dirga Cahya)