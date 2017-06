Air Help Keluarkan Daftar Maskapai Terbaik hingga Terburuk di Dunia

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Situs pelayanan penerbangan dalam lingkup Eropa dan Amerika Serikat, Air Help, barus saja merilis daftar maskapai dengan prestasi terbaik sampai terburuk di dunia.

Penilaian dilakukan lewat berbagai faktor yang dinilai oleh akademisi, praktisi, dan data dari situs tersebut.

Dikarenakan jasa situs Air Help lebih berfokus pada layanan pembatalan penerbangan, keterlambatan jadwal, dan pemesanan yang berlebih, maka ada tiga faktor utama dalam penilaian.

Pertama adalah faktor ketepatan jadwal terbang, efisiensi pelayanan kostumer (berapa lama waktu yang dibutuhkan maskapai untuk memberi kompensasi ke kostumer), dan kualitas pelayanan.

Dari situs resmi Air Help, berikut adalah urutan maskapai terbaik sampai terburuk versi Air Help periode musim dingin 2016-2017:

1. Singapore Airlines (Singapura)

2. Etihad Arways (Uni Emirat Arab)

3. Qatar Airways (Qatar)

4. Austrian Airlines AG dba Austrian (Austria)

5. Air Transat A.T.Inc (Kanada)

6. Air Dolomiti (Italia)

7. British Airways (Inggris)

8. Virgin Atlantic Airways (Inggris)

9. Aer Lingus (Irlandia)

10. TUI fly Netherlands (Belanda)

11. KLM-Royal Dutch Airlines (Belanda)

12. Air France (Perancis)

13. Wideroe's Flyveselskap (Norwegia)

14. Air Malta (Malta)

15. Emirates (Uni Emirat Arab)

16. Air Canada (Kanada)

17. Eurowings (Jerman)

18. Aeroflot Russian Airlines (Rusia)

19. Air Baltic Corporation (Latvia)

20. Transviac.com (Perancis)

21. Condor Flugdienst (Jerman)

22. Flybe (UK)

23. Air Caraibes (Guadeloupe)

24. Icelandair (Islandia)

25. Croatia Airlines (Kroasia)

26. Swiss International Air Lines (Swiss)

27. Lufthansa (Jerman)

28. SAS Scandinavian Airlines (Swedia)

29. United Airlines (AS)

30. Finnair (Finlandia)

31. Turkish Airlines (Turki)

32. Latam Airlines Group (Chili_

33. American Airlines (AS)

34. Vueling Airlines (Spanyol)

35. Air Europa (Spanyol)

36. Brussels Airlines (Belgia)

37. City Jet (Irlandia)

38. Ethiopian Airlines (Etiopia)

39. Olympic Air (Yunani)

40. Czech Airlines (Republik Ceko)

41. Air Berlin (Jerman)

42. LOT - Polish Airlines (Polandia)

43. Aeromexico (Meksiko)

44. Luxair (Luxembourg)

45. Delta Air Lines (AS)

46. Meridiana fly S.p.A (Italia)

47. Westjet (Kanada)

48. Iberia (Spanyol)

49. Wizz Air (Hungaria)

50. Kenya Airways (Kenya)

51. TAP Portugal (Portugal_

52. Tarom (Romania)

53. Avianca (Colombia)

54. NIKI (Austria)

55. WOW Air (Islandia)

56. Alitalia - Compagnia Aerea Italiana Spa (Italia)

57. Thai Airways International (Thailand)

58. Pegasus Airlines (Turki)

59. Adria Airways (Slovenia)

60. Edelweiss Air (Swiss)

61. Ukraine International Airlines (Ukraina)

62. Air Arabia (UAE)

63. Air Austral (Reunion, Perancis)

64. El Al Israel Airlines (Israel)

65. Thomas Cook Airlines DK (UK)

66. Air India (India)

67. Air Serbia (Serbia)

68. Saudi Arabian Airlines (Arab Saudi)

69. Cathay Pacific Airways (Hongkong)

70. Aerolineas Argentinas (Argentina)

71. Norwegian Air Shuttle (Norwegia)

72. TACV Cabo Verde Airlines (Cape Verde)

73. Easyjet (UK)

74. Latam Airlines Brasil (Brazil)

75. SATA (Portugal)

76. Royal Jordanian (Yordania)

77. Jet Airways (india) Ltd (India)

78. Air China (China)

79. Gulf Air (Iran)

80. Pakistan International Airlines (Pakistan)

81. China Eastern Airlines 9China)

82. Egyptair (Mesir)

83. Ryanair (Irlandia)

84. Monarch Airlines (UK)

85. Tunisair (Tunisia)

86. SmartWings (Ceko)

87. Bulgaria Air (Bulgaria)

(Silvita Agmasari)

Berita ini telah tayang di Kompas.com dengan judul: Daftar Maskapai Terbaik sampai Terburuk Versi Air Help