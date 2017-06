Selamat, Penyanyi Beyonce Dikabarkan Telah Melahirkan Bayi Kembarnya

TRIBUNKALTIM.CO - Beyonce dikabarkan telah melahirkan bayi kembarnya di Los Angeles pada Senin malam atau Selasa pagi minggu ini, ShowBiz411 melaporkan.

Hal tersebut semakin memperjelas alasan mengapa sang suami, Jay Z tidak muncul pada Kamis malam pada acara Songwriters Hall of Fame di New York.

Ada banyak wartawan yang disiagakan di rumah sakit.

Sebagian besar dari mereka melihat seorang wanita yang datang pada hari Jumat, membawa balon dan bunga sebagai hadiah.

Sebelumnya, Queen Bey (35) mengumumkan kehamilannya pada Februari lalu.

"We would like to share our love and happiness. We have been blessed two times over. We are incredibly grateful that our family will be growing by two, and we thank you for your well wishes. - The Carters," tulisnya dalam caption di Instagram.

Setelah pengumuman kehamilan tersebut membuat heboh penggemar, Beyonce kerap membagikan gaya OOTD nya sambil dengan bangga memamerkan perut buncitnya.

Beyoncé dan Jay Z menikah pada tahun 2008 lalu dan baru saja merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-9.

Bayi kembar ini menjadi bayi ke-2 dan k-3 pasangan ini setelah sebelumnya dikaruniai anak perempuan bernama Blue Ivy (5).





