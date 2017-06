Pria yang Kurang Kaya dan Kurang Pintar Ternyata Berpotensi Selingkuh, Inikah Anda?

TRIBUNKALTIM.CO -- Tidak semua pria mata keranjang, tetapi ada sejumlah alasan mengapa mereka tak tahan dengan godaan untuk selingkuh.

Harus diakui perselingkuhan merupakan penyebab utama hancurnya pernikahan.

Pria merupakan pihak yang paling sering diketahui mengkhianati komitmen perkawinan.

Menurut Dr.John Gray penulis buku Men Are From Mars, Women Are From Venus, ada beberapa penjelasan mengapa pria lebih gampang selingkuh:

Baca: Di Mana Wanita Pertama Kali Bertemu dengan Pria Selingkuhannya?

- Hubungan sudah berakhir

Mendengar kabar pasangan suami istri yang bermasalah karena suami ketahuan selingkuh, biasanya kita akan berkomentar, "Kok, tega ya ia berkhianat dan menghancurkan perkawinannya?"

Faktanya, kebanyakan orang tidak menganggapnya sebagai pengkhianatan karena hubungan atau perkawinannya sudah berakhir.

Bisa jadi karena ia merasakan kekosongan pada hubungannya yang resmi sehingga mencari kenyamanan dari orang lain.

"Jika seseorang selingkuh, kemungkinan besar karena kebutuhannya tidak terpenuhi dalam pernikahannya," kata Dr.Megan Fleming, terapis seks dan pernikahan.

- Menikah muda

Menurut Gray, salah satu fakta menyedihkan adalah ketika pria menikah di usia muda, ia kehilangan kesempatan mendapat pengalaman pentingnya memegang sumpah setia.