Beredar Kabar, Maia Estianty akan Segera Menikah Lagi, Ssst. . . Rumornya di Italia Lho

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Beredar kabar bahwa produser musik Maia Estianty akan segera melepas masa janda setelah bercerai dari artis musik Ahmad Dhani.

Kabar itu berembus setelah penabuh drum Titi Rajo Bintang mengunggah sebuah foto lewat akun Instagram @titirajobintang miliknya pada 17 Juni 2017.

Titi menggunakan inisial ME untuk menyamarkan nama lengkap Maia Estianty.

Di satu sisi, perempuan bersangkutan ada di dalam foto yang sama dengan mengenakan pakaian serba hitam.

Dia berpose bersama teman artis lainnya, yakni Kathy Sharon, Yosi "Project Pop", Aming, Julie Estelle, hingga Teuku Zacky.

"Geng tempey... tim inti utk persiapan hari besar nya ME," tulis istri Ketua Umum DPP Organisasi Angkutan Darat (Organda) Adrianto Djokosoetono itu.

Sebuah petunjuk lain pun datang dari Papah Edwan yang dikenal sebagai koreografer.

Pada akun Instagram @papah_edwan, diketahui ada indikasi gelaran acara pernikahan Maia akan berlangsung di sebuah tempat di Italia.

"Bukber Gank Tempey..arisan..rapat pembentukan panitia...we re so happy for u sis ... italy we r coming," tulisnya.

Para warganet yang menduga ME adalah Maia Estianty langsung memberikan selamat kepada ibu tiga anak itu.

Penyanyi Gisella Anastasia yang ikut dalam arisan "Geng Tempey" untuk menemai suaminya, pembawa acara Gading Marten, mengaku tidak tahu persis mengenai gosip rencana pernikahan Maia.

"Sumpah enggak tahu. Aku enggak berteman dekat banget sama bunda Maia," kata Gisel di Gedung Trans, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Senin (19/6/2017).

"Bukan ngerayain mbak Maia, itu aku enggak tahu ya. Kami datang pas bunda belum datang. Kami datang pas arisan, itu gengnya mas Gading, sekalian buka bersama.

Jadi aku enggak tahu di balik itu ada apa... Kami pulang duluan karena ada Gempi, soalnya kemalaman," sambungnya. (*)