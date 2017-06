Berkaca dari Ayah dan Kakaknya, Rupanya Ini yang Bikin si Ganteng Richard Kyle Takut Setengah Mati

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA – Model dan presenter Richard Kyle (29) mengungkapkan ada hal yang membuatnya takut hingga merasa paranoid, yakni mengalami kebotakan di usia muda.

“Soalnya papa saya botak banget. Dia (mulai) botak seumur saya sekarang.

Aku mau persiapan dulu. No, I’m serious,” kata pemuda yang sering disapa Richo ini di redaksi Kompas.com, Gedung Kompas Gramedia, Palmerah Selatan, Jakarta Pusat, Senin (19/6/2017).

“Actually, sebenernya aku takut. I’m lucky, ibu saya kan orang Indonesia. Rambutnya kan tebal. Untungnya (rambut saya) dapetnya dari ibu, tapi gak tahu kan,” sambungnya.

Richo juga bercerita bahwa belum lama ini ia mengunggah dua fotonya bersama sang ayah di Instagram. Dalam foto-foto tersebut, terlihat kepala ayahnya yang plontos.

“Sahabat saya bilang, dia komen, ‘Emang kamu jadi botak?’ Langsung kayak, Wow Rich, aku bisa bayangn kamu berapa tahun lagi.

’ Oh my God… dia bilang ‘You’re bald mate, you’re bald. You’re gonna be bald.’ I’m so paranoid,” kata Richo.

Selanjutnya, pemeran film Insya Allah, Sah! ini mengungkapkan pula bahwa kakaknya yang paling tua, juga sudah menunjukkan gejala kebotakan. Hal itu makin membuatnya ngeri.

“Yang tua, kakak saya, umur 35 udah mulai nunjukin kebotakan. It may doesn’t look good on me,” ucap pemuda kelahiran Australia, 15 Desember 1987 ini.

Ia membayangkan penampilan tidak akan bagus lagi kalau botak. "Tapi ya udah kalau aku (berusia) 35 dan aku belum botak ya, I’m fine,” imbuhnya. (Sintia Astarina)

