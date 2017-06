Kerahkan Pesawat Intai, Sukhoi, hingga Kapal Selam TNI All Out Cegat Teroris ISIS dari Marawi

ANTARA

Pasukan TNI mengerahkan sejumlah kapal perangnya di wilayah perairan Tarakan terkait peresmian Maritime Command Center (MCC) di Makolantamal XIII Tarakan, Senin (19/6/2017). Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti bersama yang dilakukan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Panglima Angkatan Tentera Malaysia Jenderal Tan Sri Dato Sri Raja Mohamed Affandi bin Raja Mohammed Noor dan Chief of Staff Armed Forces of the Philippines General Eduardo M Ano AFP.