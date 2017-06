Minder, Saudara Kembar Ini Lakukan Operasi Plastik, Lihat Perubahan dalam Wajah Mereka

TRIBUNKALTIM.CO - Di Korea Selatan, melakukan operasi plastik adalah hal yang umum dilakukan.

Bahkan, ada sebuah program acara berjudul 'Let Me In' untuk mengubah tampilan fisik seseorang melalui operasi plastik.

Dan sejak adanya program itu, banyak cerita 'Cinderella' dari orang-orang yang merasa tidak percaya diri pada penampilannya.

Satu di antaranya adalah cerita dari sepasang saudara kembar yang membuat banyak orang tercengang.

Menurut pengakuan, sepanjang hidup mereka merasa tak aman dengan penampilan mereka.

Mereka terus menerima bully karena fisiknya yang dianggap tak sempurna.

Karena hal itu, mereka pun mengikuti acara 'Let Me In' dan berharap keajaiban terjadi pada fisiknya.

Sebelum operasi plastik (Koreaboo.com)

Dokter yang akan melakukan operasi plastik (Koreaboo.com)

Pertama-tama, dokter bedah plastik melakukan operasi pada bagian mata untuk memberikan kesan tajam.

Pertama-tama, pembedahan dimulai dari mata. (Koreaboo.com)

Operasi dimulai dari mata (Koreaboo.com)

Selanjutnya, permukaan dahi mereka dikurangi agar wajah terlihat lebih kecil.

Operasi plastik (Koreaboo.com)

Setelah proses operasi plastik, hasil yang mengejutkan pun terjadi pada dua saudara kembar itu!