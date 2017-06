Shane Smeltz Lakukan Ini di Rusia, Wah. . . Serasa Borneo FC Turut Berlaga di Piala Konfederasi

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Klub asal Samarinda, Kalimantan Timur, Borneo FC, seakan ikut "berpartisipasi" dalam perhelatan Piala Konfederasi 2017 di Rusia.

Hal tersebut terjadi setelah salah satu pemain tim berjulukan Pesut Etam itu, Shane Smeltz, turut membela negaranya, Selandia Baru.

Menariknya, di sela-sela persiapan membela The All Whites, julukan timnas Selandia Baru, Smeltz menyempatkan diri untuk berfoto dengan membentangkan syal Borneo FC.

Dia melakukan hal itu tepatnya di Stadion Krestovsky, Saint Petersburg, Rusia, dan di ruang ganti pemain.

Syal tersebut bertuliskan "Pusamania Borneo".

Baca: Gol Shane untuk Pusamania, Borneo FC Melejit Masuk Peringkat Empat

Baca: VIDEO – Inilah Shane Smeltz Pemain Bintang Yang Baru di Ambil Borneo FC

Apa yang dilakukan oleh marquee player Pesut Etam itu tentu saja mendapat respons positif dari pihak klub, khususnya Presiden Borneo FC, Nabil Husein.

Do not be afraid to fail because failure is a part of success! Good luck on your next game, @ShaneSmeltz & @NZ_Football ???????? #ConfedCup pic.twitter.com/MJ7OT4BHlF

— Borneo F.C. (@PusamaniaBorneo) 18 Juni 2017

Bagi Nabil, tindakan yang dilakukan Smeltz itu adalah wujud kecintaannya terhadap tim.

"Saya jadi bangga sebab ada perwakilan kami di Piala Konfederasi tahun ini. Sukses buat Smeltz dan tim nasionalnya," ujarnya, seperti dikutip dari situs resmi klub, Minggu (18/6/2017).

Baca: Nabil Geram Match Fee Belum Dibayarkan

Baca: Lawan PSM, Pelatih Borneo FC Tegaskan Tak Akan Ganti Formasi

Namun, sayang, pada laga pembuka Piala Konfederasi, Selandia Baru kalah 0-2 atas tuan rumah Rusia. Dalam pertandingan itu, Smeltz masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-71.

Adapun pada perhelatan tersebut, Smeltz dkk tergabung di Grup A bersama Rusia, Portugal, dan Meksiko.

Untuk laga selanjutnya, The All Whites akan menghadapi Meksiko pada Kamis (22/6/2017). (Eris Eka Jaya)