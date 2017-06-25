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Klasemen Sementara MotoGP 2017 Setelah GP Belanda

Pebalap 31 tahun tersebut finis di urutan kelima pada balapan GP Belanda di Sirkuit Assen, Minggu (25/6/2017).

TRIBUNKALTIM.CO, ASSEN - Posisi di klasemen sementara pebalap MotoGP 2017 kembali mengalami perubahan. Pebalap Ducati Team asal Italia, Andrea Dovizioso, kini naik ke posisi tertinggi.

Pebalap 31 tahun tersebut finis di urutan kelima pada balapan GP Belanda di Sirkuit Assen, Minggu (25/6/2017).

 Berkat tambahan 11 angka, Dovizioso kini memimpin klasemen sementara dengan koleksi 115 poin, melewati Maverick Vinales.

 
Vinales tidak mendapatkan poin pada GP Belanda karena terjatuh saat balapan. Dia kini tertinggal 4 angka dari Dovizioso.

Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP) yang memenangi balapan di Sirkuit Assen mendapat tambahan 25 poin dan kini berada di urutan ketiga.

Berikut klasemen lengkap setelah seri kedelapan.

1  Andrea DOVIZIOSO   Ducati  ITA  115 poin
2  Maverick VIÑALES  Yamaha  SPA  111 (-4)
3 Valentino ROSSI    Yamaha   ITA   108 (-7)
4  Marc MARQUEZ   Honda SPA   104 (-11)
5   Dani PEDROSA    Honda  SPA  87 (-28)
6  Johann ZARCO      Yamaha  FRA  77 (-38)
7  Danilo PETRUCCI  Ducati  ITA   62 (-53)
8  Jorge LORENZO  Ducati  SPA  60 (-55)
9  Cal CRUTCHLOW  Honda  GBR  58 (-57)
10 Jonas FOLGER      Yamaha  GER  51 (-64)
11  Jack MILLER          Honda  AUS   40 (-75)
12  Alvaro BAUTISTA   Ducati  SPA  34 (-81)
13  Scott REDDING  Ducati  GBR  33 (-82)
14  Loris BAZ  Ducati  FRA  31 (-84)
15  Andrea IANNONE  Suzuki  ITA  28 (-87)
16  Aleix ESPARGARO   Aprilia  SPA  23 (-92)
17  Tito RABAT  Honda SPA  23 (-92)
18  Hector BARBERA   Ducati  SPA  21 (-94)
19  Karel ABRAHAM   Ducati  CZE  20 (-95)
20  Pol ESPARGARO   KTM  SPA  11 (-104)
21  Alex RINS  Suzuki  SPA  7 (-108)
22  Michele PIRRO Ducati  ITA   7 (-108)
23  Bradley SMITH  KTM  GBR  6 (-109)
24  Sam LOWES  Aprilia  GBR  (-113)

25 Sylvain GUINTOLI Suzuki  FRA   (-114)
26  akuya TSUDA  Suzuki  JPN

Tags
ianone
jorge
aoyama
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Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Kompas.com
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