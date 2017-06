Hasil Penelitian: Sering Bercinta Meningkatkan Kemampuan Otak

TRIBUNKALTIM.CO - Sebuah penelitian dari Universitas Oxford menyebutkan bahwa frekuensi berhubungan seks bisa meningkatkan kemampuan otak Anda.

Dalam studi yang dipublikasikan di The Journals of Gerontology, Series B: Psychological and Social Sciences, para peneliti menemukan orang-orang yang sering dan secara teratur berhubungan seks memiliki skor lebih tinggi dalam serangkaian tes mental, kefasihan verbal mereka lebih baik, dan kemampuan mereka melihat objek secara visual meningkat.

Penelitian ini didasarkan pada studi yang diterbitkan tahun lalu, yang menunjukkan bahwa orang dewasa yang lebih aktif berhubungan seksual umumnya mendapat skor lebih tinggi dalam tes kognitif.

Studi lain, yang dirilis oleh Oregon State University, menemukan bahwa karyawan yang memiliki hubungan seks lebih banyak di rumah juga memiliki semangat kerja yang lebih tinggi serta kepuasan kerja lebih besar.

Itu membuktikan bahwa ‘afterglow’ (sensasi kepuasan) seksual yang dihasilkan oleh hormon seks dopamin dan oksitosin bertahan hingga 24 jam.

Sensasi kepuasan seksual ini mempengaruhi persepsi dan kinerja mereka. Studi ini melibatkan 73 orang yang berusia 50 hingga 83 tahun.

“Kita tidak menduga orang yang berusia lanjut juga memiliki hubungan seksual—tapi kita perlu meragukan pemikiran di tingkat level sosial masyarakat ini dan melihat apa dampak aktivitas seksual pada orang berusia di atas 50 tahun, di luar efek yang diketahui soal kesehatan dan kesejahteraan,” peneliti Dr Hayley Wright dari Coventry University.

Studi ini mencari tahu seberapa sering mereka melakukan hubungan seksual selama 12 bulan terakhir, kemudian dikategorikan dalam rentang waktu dari yang tidak sama sekali sampai satu kali dalam sepekan, lalu mencatat rincian kesehatan dan gaya hidup mereka.