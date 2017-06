Lagu As If It's Your Last, Blackpink Pecahkan Rekor K-Pop Paling Banyak Ditonton Selama 24 Jam

TRIBUNKALTIM.CO - Tampaknya salah satu group YG Entertaiment Black Pink semakin menyuguhkan julukan ‘monster rookie’ mereka lewat lagu comeback terbarunya kali ini.

Hal tersebut terbukti dari keberhasilan lagu baru mereka yang berjudl ‘As If It’s Your Last’, menguasai posisi pertama di iTunes pada 18 Negara.

CEO dari YG Entertainment, Yang Hyun Suk juga mengunggah pencapaian anak didiknya tersebut melalui sebuah postingan di instagram pribadinya pada tanggal 23 Juni.

Baca: Kocak, Bocah Cilik Ini Parodikan Video Musik Girlband Korea Versi Budget Murah

Selain kuasai tangga lagu iTunes diberbagai negara, Black Pink juga berhasil memecahkan rekor idol grup yang meraih 10 juta view tercepat dengan lagu comeback mereka tersebut.

Musik ‘As If It’s Your Last’ ini menjadisalah satu video musik K-Pop yang paling banyak ditonton selama 24 jam.

Setelah 24 jam dirilis tepatnya pada 23 Juni pukul 6 sore waktu Korea Selatan, video musik ‘As If It’s Your Last’ sudah ditonton sebanyak 13,3 juta kali.

Angka ini memecahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh Bangtan Boys dengan ‘Not Today’, yang berhasil mendapatkan 10,9 juta views dalam waktu 24 jam.

Selain rekor tersebut, Black Pink juga mendapatkan total 3 juta subscribers di Youtube dan saat ini menempati ranking ke-7 di daftar trending Youtube Indonesia.

Baca: Masih Ingat Dre, Tokoh Film Karate Kid? Kini Ia Berencana Jajal K-Pop Lho. . .

Selamat kepada Black Pink dan BLINK!

Artikel ini telah tayang di Grid.id dengan judul Wow, Belum 24 Jam Rilis, Lagu ‘As If It’s Your Last’ Black Pink Kuasai iTunes dan Pecahkan Rekor Youtube!