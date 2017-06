Pasar Mulai Buka, Harga Bawang Stagnan Rp 45 Ribu/Kg, Daging Sapi Turun ke Rp 145 Ribu/Kg

Laporan Wartawan Tribun Kaltim Muhammad Arfan

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Aktivitas perniagaan di Pasar Induk Bulungan, Jalan Sengkawit, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, Kamis (29/6/2017) mulai normal kembali.

Pengamatan Tribun, lapak-lapak pedagang di beberapa komplek pasar mulai dibuka oleh pedagang.

Baik lapak penjualan perabotan rumah tangga, penjualan kebutuhan sandang lainnya, termasuk lapak bahan makanan mentah dan setengah jadi.

Harga beberapa komoditas utama ada yang mengalami penurunan, ada pula yang tetap bertahan.

Seperti bawang merah dan bawang putih bertahan di harga Rp 45 ribu per kilogram. Lalu daging sapi turun harga dari Rp 160 ribu per kilogram, menjadi Rp 145 ribu per kilogram.

"Harga daging sudah turun. Karena memang permintaan dari konsumen sudah berkurang. Kemarin harga sempat mencapai Rp 160 ribu karena harga sapi dari petani juga tinggi," sebut salah seorang pedagang sapi yang enggan dikorankan namanya. (*)