Riuh Cuitan Netizen di Hari Ulang Tahun Ahok, #HBDAhok51 Jadi Trending Topic

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Nama mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) menjadi pembahasan warganet atau netizen di media sosial karena berulang tahun pada hari ini, Kamis (29/6/2017) ini.

Sejumlah netizen mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-51 untuk Ahok.

Di Twitter, Ahok masuk sebagai salah satu trending topic Indonesia atau yang ramai dibicarakan di dunia maya dengan tanda pagar (tagar) "#HBDAhok51".

Pantauan Kompas.com, per pukul 06.00 WIB, ada 4.200 lebih tweets yang menyertakan tagar tersebut dan terus bertambah secara perlahan.

Sebagian besar tweet yang diunggah netizen menyampaikan ucapan selamat dan mendoakan Ahok.

"Selamat ulang tahun Pak @basuki_btp ... always believe that something wonderful is about to happen. God Bless and Be With You. #HBDAhok51," tulis akun @danrem.

"Happy 51st birthday, Pak Ahok! The Universe bless you. This is Kalijodo recent night look that will always be remembered. #HBDAhok51," tulis akun @goudotmobi disertai foto dari udara yang menunjukkan pemandangan malam hari di Kalijodo.

Selain itu, sejumlah netizen juga menyinggung kondisi Ahok yang kini ditahan di Rutan Mako Brimob setelah menjadi terpidana dalam kasus penodaan agama.