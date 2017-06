Sadis atau Gila? Ibu Hamil 7 Bulan Tembak Suami Hingga Tewas, Ini Pengakuannya!

TRIBUNKALTIM.CO -- Hal mengerikan dilakukan oleh pasangan Pedro Ruiz (22) dan istrinya yang tengah hamil, Monaliza Perez (19).

Betapa tidak, Monaliza menembak suami hingga tewas dengan luka di dada, dan aksi tersebut bakal diunggah ke akun berbagi video Youtube miliknya.

Seperti dilansir dari Star Tribune, Kamis (29/6/2017), Monaliza saat itu tengah hamil anak keduanya dengan usia kandungan 7 bulan.

Penembakan itu sendiri terjadi di rumah pasangan tersebut di Norman County, tak jauh dari Fargo, Dakota Utara, Amerika Serikat.

Yang mengejutkan, melalui kicauan di jejaring sosial Twitter, @MonalizaPerez5, Monaliza mengaku ide penembakan tersebut berasal dari suaminya.

"Me and Pedro are probably going to shoot one of the most dangerous videos ever. HIS idea not MINE (Saya dan Pedro akan membuat video penembakan paling mengerikan. Ini ide dia bukan saya--RED)," cuit akun @MonalizaPerez5.

Berdasarkan keterangan Star Tribune, Monaliza menghubungi 911 pada Senin sore waktu setempat, untuk melaporkan dia tidak sengaja menembak suaminya.

Parahnya, penempakan tersebut dilakukan di depan anak mereka yang masih berusia 3 tahun tersebut.

Ototitas setempat bergegas ke rumah pasangan itu dan menemukan tubuh Pedro yang mengalami luka di dada serta dalam kondisi tak bernyawa.

CNN belum mengetahui siapa pengacara yang ditugaskan untuk membela Perez yang bisa berbicara ke publik.

"Mereka sedang jatuh cinta. Mereka saling mencintai satu sama lain. Itu hanya video lelucon yang tak berjalan baik. Seharusnya tidak terjadi seperti ini, seharusnya tidak terjadi sama sekali," kata saudara Pedro, Claudia Ruiz.

Polisi menguak Monaliza menyatakan video itu dibuat atas usul suaminya.

Monaliza menembak buku Ensiklopedia tebal yang diyakini Pedro tak akan mampu ditembus peluru Desert Eagle .50.

Kepada polisi, Monaliza juga mengaku Pedro sebelumnya meyakinkan pernah melakukan aksi serupa dan peluru tak berhasil menembus buku.

Pedro pun menyiapkan dua kamera untuk merekam apa yang mereka lakukan dan berharap video mereka akan viral. (Tribunnews/Rendy Sadikin)