Ternyata Ini Alasan Wulan Guritno Ancam Pulangkan Puterinya dari London

TRIBUNKALTIM.CO - Aktris Wulan Guritno punya ancaman tersendiri untuk putri sulungnya, Shalom Syach Razade, yang tengah menempuh pendidikan di London, Inggris.

Wulan Guritno mengaku mengancam akan memulangkan Shalom Razade jika putrinya tersebut menemui kegagalan dalam studi.

"Ancaman aku, kalau misal dia (Shalom) ada yang flop, 'Lo balik ke Indonesia,'" ucap Wulan Guritno ketika ditemui usai melakukan promo film Jailangkung di Bintaro XXI, Tangerang Selatan, Kamis (29/6/2017).

"Bayarnya mahal, say! Bayarnya mahal, maka gue harus kasih ini (ancaman), dong. 'Mama akan kerja keras di sini, so I can pay, bisa bayar sekolah di sana, tapi kamu juga harus tunjukin karena, kalau nggak, lo pulang aja,'" lanjutnya diakhiri tawa.

Ahasil, menurut Wulan Guritno, putrinya itu kini benar-benar serius dan fokus berkuliah.

"Jadi, dia kayaknya benar-benar serius (berkuliah). Dia sekarang lagi fokus banget kuliahnya. Apalagi, Senin dia akan exam," ujar Wulan Guritno. (Tribunnews.com)