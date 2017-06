Google Doodle Hari Ini Tampilkan Victor Hugo, Siapa Dia?

TRIBUNKALTIM.CO -- Mesin pencari Google hari ini, Jumat (30/6/2017), dihiasi doodle yang memperlihatkan pria berambut putih dengan dua patung di bagian depannya.

Jika diklik, akan ditampilkan total lima ilustrasi yang memperlihatkan hasil karya dari pria tersebut.

Ilustrasi pria itu tak lain adalah Victor Hugo. Ia merupakan sastrawan, penulis, dan pengabdi seni dunia. Lantas apa spesialnya sehingga Victor Hugo dijadikan doodle oleh Google?

Menurut Google, doodle hari ini dibuat untuk merayakan hari ulang tahun Victor Hugo ke-215. Uniknya, Victor Hugo sebenarnya pada 26 Februari 1802 di Besancon, Perancis dan tutup usia 22 Mei 1885 pada umur 83 tahun.

Ternyata, doodle ini untuk merayakan hari jadi karyanya yang sangat terkenal, yakni Les Miserables. Babak terakhir dari novel epik itu dirilis pada tanggal 30 Juni 1862.

Nama lengkapnya adalah Victor Marie Comte Hugo, anak jenderal di zaman Napoleon. Ayahnya pernah menjadi gubernur di Spanyol dan Italia. Sejak usia lima belas tahun, ia telah menulis puisi.

Doodle Victor Hugo (Google)

Pada tahun 1817, ia mendapat pujian dalam sayembara yang diadakan Akademi Perancis. Lalu pada tahun 1819, ia memperoleh hadiah sastra dari Academie des Jeux Floraux de Toulouse.

Doodle hari ini sendiri menggambarkan karya-karyanya, seperti Notre Dame de Paris (The Hunchback of Notre-Dame) yang dirilis pada 1831 dan koleksi puisi Les Contemplations yang dirilis pada 1856.

Pada tahun 1862, saat di mana Victor Hugo merilis Les Miserables, ia sedang diasingkan selama 10 tahun karena pandangan politiknya.

Saat masa itu, Victor Hugo menuliskan tiga koleksi puisi lainnya, ditambah beberapa buku, termasuk Les Travailleurs de la Mer (Toilers of the Sea) dan L’Homme Qui Rit (The Man Who Laughs).

Kemudian, Victor Hugo mendirikan Association Litteraire et Artistique Internationale untuk mendukung hak-hak para seniman, sebagaimana KompasTekno rangkum dari situs resmi Google Doodle.

Victor Hugo dihormati dengan muncul di mata uang Perancis. Namanya juga dijadikan nama jalan, taman, pegunungan, dan beberapa patung di kota besar Perancis. (Kompas.com/Deliusno)