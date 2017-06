Sesi Latihan Bebas I GP Jerman, Dovizioso Tercepat, Rossi Tercecer

TRIBUNKALTIM.CO - HOHEINSTEIN-ERNSTTHAL - Andrea Dovizioso (Ducati) menguasai sesi latihan bebas pertama MotoGP Jerman, Jumat (30/6/2017).

Dovi mencatat waktu terbaik, yakni 1 menit 21.599 detik di menit-menit akhir.

Tepat di belakang Dovizioso, ada Maverick Vineles (Yamaha Movistar) dan Dani Pedrosa (Repsol Honda).

Sedangkan untuk Valentino Rossi sendiri menempati posisi ke-16, tepat di bawah Sam Lowes yang menempati urutan 15.

Sebelumnya, Pol Espargaro dari KTM meraih putaran waktu tercepat pertama, selang beberapa saat kemudian posisinya langsung digeser Cal Crutchlow.

Perebutan posisi tercepat terus terjadi, hingga akhirnya Marc Marquez menyalip dan sempat memimpin hingga beberapa putaran.

Rossi sempat memperbaiki waktu dan masuk dalam jajaran lima besar, bahkan berada tepat di belakang Marquez. Tapi setelah masuk ke pit stop performanya drop, hingga akhirnya tercecer jauh.

Sesi latihan bebas pertama diwarnai dengan jatuhnya empat pebalap, yakni Tito Rabat, Andrea Iannone, Alvaro Bautista, dan Scoot Redding.

Keempatnya menjadi pebalap yang merasakan aspal baru di lintasan Sachsenring.

1. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 21.599s [Lap 23/24] 293km/h (Top Speed)

2. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 21.637s +0.038s [23/26] 294km/h

3. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 21.789s +0.190s [27/28] 294km/h

4. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 21.832s +0.233s [22/25] 290km/h

5. Alvaro Bautista ESP Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP16) 1m 21.840s +0.241s [26/27] 294km/h

6. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 21.898s +0.299s [27/31] 292km/h

7. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 21.973s +0.374s [26/29] 291km/h

8. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 21.992s +0.393s [21/24] 292km/h

9. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 22.068s +0.469s [21/24] 291km/h

10. Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 22.075s +0.476s [24/25] 292km/h

11. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 22.175s +0.576s [24/28] 291km/h

12. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 22.209s +0.610s [23/26] 292km/h

13. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 22.240s +0.641s [23/25] 290km/h

14. Hector Barbera ESP Reale Avintia Racing (Desmosedici GP16) 1m 22.336s +0.737s [26/28] 294km/h

15. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 22.465s +0.866s [24/24] 288km/h

16. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 22.535s +0.936s [15/23] 291km/h

17. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 22.593s +0.994s [23/28] 292km/h

18. Karel Abraham CZE Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP15) 1m 22.612s +1.013s [20/23] 290km/h

19. Alex Rins ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 22.642s +1.043s [27/29] 292km/h

20. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 22.745s +1.146s [23/25] 286km/h

21. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 22.888s +1.289s [24/25] 288km/h

22. Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 22.989s +1.390s [18/20] 285km/h

23. Mika Kallio FIN Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 23.218s +1.619s [22/24] 286km/h

24. Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 23.299s +1.700s [20/22] 291km/h

(Stanly Ravel)