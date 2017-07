Pertama Kali, Jerman Juara Piala Konfederasi

TRIBUNKALTIM.CO, SAINT PETERSBURG - Tim nasional (timnas) Jerman berhasil meraih Piala Konfederasi 2017 seusai menang atas Cile pada laga final di Stadion Krestovsky, Minggu (2/7/2017).

Der Panzer - julukan timnas Jerman - menang tipis 1-0 berkat gol tunggal Lars Stindl pada menit ke-20.

Pasukan Joachim Loew pun berhasil menyandingkan gelar juara dunia pada 2014 dengan Piala Konfederasi. Bagi Jerman, ini adalah gelar pertama di ajang yang mempertemukan juara dari tiap konfederasi.

2 - The @DFB_Team_EN starters are just 2 years older (Ø 24y, 244d) than the U21 Euro Champs in their final (22y, 275d). Youngsters. #CHIGER pic.twitter.com/NFADsBSlVt

— OptaFranz (@OptaFranz) July 2, 2017

Cile bermain lebih agresif sejak sepak mula. Tim berjulukan La Roja sampai melepaskan lima tembakan berbanding satu upaya milik Jerman dalam seperempat jam awal.

Pada menit ke-20, gelandang Cile, Arturo Vidal, melesakkan tembakan keras dari luar kotak penalti yang diblok kiper Jerman, Marc-Andre ter Stegen.

Ironis karena cuma dalam hitungan detik, Der Panzer melakukan tekanan ke pertahanan Cile yang berujung gol pembuka akibat kesalahan fatal gelandang Marcelo Diaz.

Sebagai orang terakhir di pertahanan sebelum kiper, Diaz menerima umpan pendek rekannya, lantas mengontrol bola tanpa mengawasi pergerakan Timo Werner di sisi kanannya.

Werner mencuri bola, mengecoh kiper Claudio Bravo, dan umpannya sukses dituntaskan Stindl secara mudah tanpa kawalan berarti dari awak Cile.